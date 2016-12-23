Kamudan 30 yılı aşan hizmetle emekli olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan yaklaşık 408 bin kişiye ek ödeme için geri sayım başladı. 30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılmasını sağlayacak düzenleme, Meclis gündeminde. Bu ay bitmeden düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Ardından başvurular alınacak ve ödeme süreci başlayacak.

TARİHE DİKKAT!

Hak sahiplerinin, ikramiye farkını alması için yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1 yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekecek. Daha önce başvuruda bulunanların bir şey yapmasına gerek yok. Bu kişiler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte başvuru yapmış sayılacak. İkramiye farklarının ödemesi 2 taksitte yapılacak. Ödemelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenecek. Varsa kalan kısmı da ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içinde gerçekleştirilecek.

35 YILA 5 YILLIK ÖDEME

30 yılı aşan her tam hizmet yılı için ödeme yapılacak. 35 yıl hizmetle emekli olan, 5 yıllık ikramiye farkı alacak. Ödenecek tutar, memurun görevden ayrıldığı tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden, aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar ve emekli ikramiyesi ödenmesine esas hükümler dikkate alınarak hesaplanacak. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye de o kadar yüksek olacak. Yasanın bu ayın sonuna kadar çıkması bekleniyor. Hemen başvuranlar için de ilk ödeme Mart ayında gerçekleşecek. Daha sonraki ödeme için 2017 yılının Mart ayı beklenecek. Ancak bir yıllık yasal faiz de eklenecek.

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