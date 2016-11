Geçtiğimiz 26 Ekim günü, Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi Dadaşkent Sitesi'nde oturan bir şahıs, köpeğinin insan kafatası bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kafatasını muhafaza altına alırken bölgede yaptığı geniş çaplı aramada, sitenin yaklaşık 200 metre uzağındaki dere yatağında insana ait kafatası yerinde olmayan iskelet bulundu. Daha sonra bölgede iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrası cesede ait olan bir pantolon bulundu. Pantolonda ise Salim Dönmez'e (38) ait kredi kartları ve 200 liraya yakın para çıktı.

Kemiklerin kime ait olduğu belirlendi

İnsan kemiklerinin kime ait olduğunu kesin tespiti için kemikler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde bulunan cüzdandaki kimlik üzerinden harekete geçen jandarma ekipleri, polis ekipleri ile de irtibat kurdu. Yapılan araştırmada cesedin yakınında bulunan kimlikteki Salim Dönmez'in bir spor mağazasına teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi olduğu ve ailesinin geçtiğimiz 9 Temmuz'da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Salim Dönmez'in ailesinden DNA testi için örnek alındı ve yapılan incelemede, kemiklerin Dönmez'e ait olduğu netlik kazandı. Ancak İzmir Adli Tıp Kurumu'nda kemik parçalarına yapılan otopside, ilk bulgulara göre ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmadığı, yumuşak doku yaralanması sonucu bir ölümün gerçekleşmesi ihtimaline yönelik alınan örneklerin, bazı testlerden geçirileceği belirtildi. Dönmez'in nasıl öldüğünün detaylı otopsiyle tespit edileceği bildirildi.

Şüpheliler çelişkili ifadeler verdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salim Dönmez'in yakın çevresini incelemeye aldı. Yapılan detaylı araştırmada, Dönmez'in en son arkadaşları Savaş C., Tarık D., ve Kıymet K. ile görüldüğü belirlendi. Yapılan operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler Savaş C., Tarık D. ve Kıymet K. cinayet suçlamasını kabul etmezlerken, çelişkili ifadeler verdikleri ve olay günü nerede olduklarını açıklayamadıkları öğrenildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık D. ve Kıymet K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Savaş C. tutuklandı.

Atakan Şen