Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 3 aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu

3 aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu

İzmir'de 3 buçuk ay önce ailesi tarafından kayıp başvurunda bulunulan Salim Dönmez'in kemikleri, Güzelbahçe'deki bir dere yatağında bulundu. Dönmez'in cinayete kurban gittiği ve olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'inin tutuklandığı öğrenildi.


09 Kasım 2016 11:14

Geçtiğimiz 26 Ekim günü, Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi Dadaşkent Sitesi'nde oturan bir şahıs, köpeğinin insan kafatası bulması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kafatasını muhafaza altına alırken bölgede yaptığı geniş çaplı aramada, sitenin yaklaşık 200 metre uzağındaki dere yatağında insana ait kafatası yerinde olmayan iskelet bulundu. Daha sonra bölgede iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonrası cesede ait olan bir pantolon bulundu. Pantolonda ise Salim Dönmez'e (38) ait kredi kartları ve 200 liraya yakın para çıktı.

Kemiklerin kime ait olduğu belirlendi
İnsan kemiklerinin kime ait olduğunu kesin tespiti için kemikler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde bulunan cüzdandaki kimlik üzerinden harekete geçen jandarma ekipleri, polis ekipleri ile de irtibat kurdu. Yapılan araştırmada cesedin yakınında bulunan kimlikteki Salim Dönmez'in bir spor mağazasına teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi olduğu ve ailesinin geçtiğimiz 9 Temmuz'da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Salim Dönmez'in ailesinden DNA testi için örnek alındı ve yapılan incelemede, kemiklerin Dönmez'e ait olduğu netlik kazandı. Ancak İzmir Adli Tıp Kurumu'nda kemik parçalarına yapılan otopside, ilk bulgulara göre ateşli silah ya da bıçak izine rastlanmadığı, yumuşak doku yaralanması sonucu bir ölümün gerçekleşmesi ihtimaline yönelik alınan örneklerin, bazı testlerden geçirileceği belirtildi. Dönmez'in nasıl öldüğünün detaylı otopsiyle tespit edileceği bildirildi.

Şüpheliler çelişkili ifadeler verdi
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salim Dönmez'in yakın çevresini incelemeye aldı. Yapılan detaylı araştırmada, Dönmez'in en son arkadaşları Savaş C., Tarık D., ve Kıymet K. ile görüldüğü belirlendi. Yapılan operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler Savaş C., Tarık D. ve Kıymet K. cinayet suçlamasını kabul etmezlerken, çelişkili ifadeler verdikleri ve olay günü nerede olduklarını açıklayamadıkları öğrenildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tarık D. ve Kıymet K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Savaş C. tutuklandı. 

Atakan Şen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!