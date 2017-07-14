3 aylık yavru açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Edinilen bilgiye göre, Mezit mahallesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hüseyin Kaba, büyükbaş hayvanlarını bulmak için ormanlık alana gitti. Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda büyükbaş hayvan sürüsünü aramakta olan gençlerden Hüseyin Kaba, ağaçlar arasındaki yavru ayıyı fark etti.



Köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan ve açlıktan bitkin düşen 3 aylık yavru ayıya yaklaşan gençler yaralı ayıya yardım etmeleri için mahalleden yardım istediler. Yavru ayı, gelen mahalle sakinleri tarafından araca konularak mahallenin merkezine getirildi. Yürümekte ve ayağa kalkmakta zorluk çeken ayı için İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verildi. Mahalleye gelen ekipler, yavru ayıyı sağlık kontrolünden geçirdiler. Bitkin ve ölmek üzere olan yavru ayıyı alan ekipler tedavi için merkeze götürdüler.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde veterinerler tarafından tedavi altına alınan yavru ayının yapılan tetkiklerinde vücudunda herhangi bir kırığa rastlamazken, ayının vücut direncinin artması ve sağlığına kavuşması için gerekli işlemler yapıldı.



Mezit Mahallesi gençlerinden Hüseyin Kaba, “Arkadaşlarımla yaya olarak ormanlık alandaki büyükbaş hayvanlarımızı bulmaya gittik. O sırada sesler duymaya başladık. Sesin geldiği yere yöneldiğimizde yatmakta ve acı çekmekte olan ayı yavrusunu gördük. Mahalle sakinlerinden yardım istedik ve yavru ayıyı mahalle merkezine getirip, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdik. Sağolsunlar gelip yavru ayıyı aldılar. Teşekkür ediyoruz” dedi.



Yavru ayının tedavisini yapan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi Veterineri Musa Subaşı, “Yavru ayı merkezimize ekiplerimiz tarafından getirildi. Bitkin ve yorgun bir haldeydi. Röntgen çekimi ve ilk tedavisini uyguladık. Vücudunda kırıklar tespit edilemedi. Fakat annesinin terk etmesi sonucunda kendi başına besin alamadığı için aç kaldığını düşünüyoruz. Gerekli müdahaleleri 2. Orman Bölge Müdürlüğü izni ile merkezimizde yapıyoruz. Yavru ayımız sağlığına kavuşursa alındığı ormana bırakılacak” dedi.

Salih Bakıcı