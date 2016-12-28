Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde 3 farklı iş yerinden 3 adet diz üstü bilgisayarın çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek hırsızlık olayının gerçekleştiği adreslerde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların A.Ç. ile O.Ç.’nin olduğu anlaşıldı. Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzerine polis ekipleri A.Ç.’yi çalınan bilgisayarlarla birlikte yakalarken O.Ç.’nin ise yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan A.Ç., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir