Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi, KCK - Kent Meclisleri ve belediyelerin terör örgütüne verdikleri destek konularının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında aralarında Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediye başkanları, yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve HDP ile BDP yöneticilerinin de bulunduğu toplam 31 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz ve Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir. Ayrıca tutuklanan belediye başkanları dışında 5 şahıs daha tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol uygulama tedbirleri kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs cumhuriyet savcılığından serbest bırakılmış, 10 şahıs cumhuriyet savcıları talimatı ile salıverilmiştir. 7 şahsın ise adli tahkikatı devam etmektedir” denildi.