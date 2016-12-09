Diğer
Kategoriler

3 belediye başkanı tutuklandı

Hakkari’de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 ilçenin belediye başkanı tutuklandı.

3 belediye başkanı tutuklandı

09 Aralık 2016 18:13

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi, KCK - Kent Meclisleri ve belediyelerin terör örgütüne verdikleri destek konularının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında aralarında Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca belediye başkanları, yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve HDP ile BDP yöneticilerinin de bulunduğu toplam 31 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, Şemdinli Belediye Başkanı Seferi Yılmaz ve Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmişlerdir. Ayrıca tutuklanan belediye başkanları dışında 5 şahıs daha tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol uygulama tedbirleri kararı ile serbest bırakılmış, 2 şahıs cumhuriyet savcılığından serbest bırakılmış, 10 şahıs cumhuriyet savcıları talimatı ile salıverilmiştir. 7 şahsın ise adli tahkikatı devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: hakkari


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç