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3 belediye başkanına terörden tutuklama

Çukurca Belediye Eşbaşkanı Servet Tunç, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu tutuklandı.

3 belediye başkanına terörden tutuklama

07 Aralık 2016 19:26

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması çerçevesinde, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın ve Yenişehir Belediye Eş Başkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadesi sona eren ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aydın ve Kurbanoğlu ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP’li Çukurca Belediye Başkanı Servet Tunç da “terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: 3 belediye başkanı, Çukurca Belediye Eşbaşkanı Servet Tunç, Kayapınar Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Aydın, terörden tutuklama, tutuklandı, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Selim Kurbanoğlu


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