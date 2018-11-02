3 bin 674 metrelik Karadere Tüneli tamamlandı

Bolu'da, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede 3 bin 674 metrelik tünel çalışması bitti.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından Karadere Tüneli'nde basın açıklaması yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Bolu içme suyu tünelinde sıkıntılar yaşadık ama belediye danışman ekibiyle beraber tüneli tamamlayarak Bolu Belediyesi tünelci oldu. Ne kadar gurur duysak azdır. İnşallah bu hizmetler devam eder. Ülkemizin en sıkıntılı döneminde bir hayal projesi gibi olan kırmızı benekli balıkların yaşadığı kaynak sularının Bolu'ya akışını da hep beraber göreceğiz. Musluklarımızdan kaynak suyu akmaya başlayacak. Bunlar hep bizim hayallerimizdi” dedi.

Çele Barajı'nı da besleyecek

Karadere kaynak sularının ileriki dönemlerde Çele Barajı'nı da besleyecek şekilde yapıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Karadere sularından gelecekte yapacağımız Çele Barajı'nı da beslemek için daha fazla su alacak şekilde isale hattını planladık. Karadere'de doğal yaşama vereceğimiz bir su miktarı var. Onu bozamayız. Ama belirli zamanlarda öyle fazla su var ki, o fazla suyu da Çele Barajı bittiğinde, barajı beslemek için kullanacağız. Beslemekte kullanmak için de Karadere sularının Çele Barajı'na kadar olan bölümü 750 cm çapında borularla taşıyacağız ki, istediğimiz kadar fazla suyu alabilelim” şeklinde konuştu.

Elektrik üretilecek

Karadere Tüneli'nde oluşan kot farklarından dolayı sudan elektrik enerjisinin de üretileceğini kaydeden Yılmaz, “Bizim şu anki bulunduğumuz kottan arıtma tesisine gidinceye kadarki kot farklarından da elektrik enerjisi üretmeye yönelik çalışmalarımız bitmiş durumda. Bir taşla bir kuş değil, ne kadar fazla kuş vurabiliriz hesabını yaparak ekibimizle birlikte çok ciddi mücadelelerle adım adım bu işi gerçekleştirdik. Burada çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çok eziyetler çekildi. Allah'a binlerce şükür ki hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Burada her şey olabilirdi. Çok ciddi kayıplar verilebilirdi” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, işlerinin daha bitmediğini belirterek, “Biz şu an sadece tüneli açtık. Daha işimiz bitmedi. Bundan sonra tünelin kaplamasına gireceğiz. Artık zoru başardık. Şu an sıkıntılı olan dönem bitti. Artık Devlet Su İşlerinin ihalesi bittikten sonra müteahhit başlayıp ana isale hattını bitirdiği anda suyu Bolu'ya vermeye başlayacağız” dedi.

Faruk Çidem