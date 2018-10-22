3 bin Honduraslı refah için ABD'ye gidiyor

Honduras'tan daha iyi bir yaşam için ABD'ye göç etmek için yola çıkan yaklaşık 5 bin kişilik kervan, eksilmelere rağmen yoluna devam ediyor. Honduras ve Guatemala Cumhurbaşkanları Juan Orlando Hernndez ile Jimmy Morales, 5 bini bulan göçmenlerden yaklaşık yarısının ABD'ye gitmek yerine ülkelerine dönmeye çalıştıklarını açıkladı. ABD'ye karadan ulaşmaya çalışan yaklaşık 2 bin kişi pes ettiği belirtiliyor.

Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan binlerce göçmen bir hafta önce San Pedro Sula'dan ayrıldı. Çoğunluk Cuma günü Guatemala'nın, Meksika sınırına ulaştı. Burada binlerce kişi hedefleri olan yoksulluğa ve şiddete karşı daha iyi bir geleceğe sahip olma arzusuyla ABD'ye devam etmeyi bekliyordu.

Trump, Meksika'yı tehdit etti

Göç kervanı, Orta Amerika ülkeleriyle ABD arasındaki sınırın kapanması konusunda bir çatışmaya neden oldu. Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kervanı durdurmak için Meksika sınırını kapatmakla tehdit etmesinden sonra, iki ülkenin lideriyle telefonla konuştu. Meksika Hükümeti Cumartesi günü 640 göçmenin Suchiate sınır noktasında sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.

Meksika İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Meksika Göç Enstitüsü'nün Hidalgo şehrinde bulunan 640 göçmene yardım ettiğini açıkladı.

Cuma günü güney sınırına gelen Honduraslı göçmenlerin kervanın Meksika önce açık kapı politikası yürüttü. Göçmenlerin liderleri ile mutabık kalınan göçmen memurları ülkeye düzenli şekilde bir giriş sağladı. Buna rağmen aynı gün bir grup göçmen, bazıları yaralanan silahsız polis memurlarını yok sayarak, Meksika topraklarına zorla girmeye çalışmıştı.

Serkan Bayar

