3 bin turist bir anda Bodrum'a akın etti

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki yolcu gemisi 'Mein Schiff 2', bu sezon ilçeye 5'inci seferini gerçekleştirdi. Dev yolcu gemisi, çoğunluğu Alman 2 bin 33 turisti, turizm cenneti Bodrum'a taşıdı. Gemiden inen turistlerin bazıları genellikle ilçe merkezinde gezmeyi, alışveriş yapmayı tercih ederken, bazı turistler ise tarihi yerleri ziyaret etti.

Bodrum Kalesi'ne gelen gemi yolcuları ise, kapıdan geri dönmek zorunda kaldı. Bodrum Kalesi geçtiğimiz yıl başlayan tadilat nedeniyle ziyarete kapandı. İçerisinde 972 personel olduğu ve Yunanistan'ın Girit Adası'ndan geldiği öğrenilen geminin akşam saatlerinde Mikanos Adası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacağı belirtildi.

Yolcu gemisinin sezon sonunda Bodrum'a gelmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

Eren Ayhan

