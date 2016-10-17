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3 bin turist Bodrum’a akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine peş peşe yanaşan 2 yolcu gemisinden inen 3 bin 189 yolcu ile bin 456 gemi personeli adeta şehre akın etti.

3 bin turist Bodruma akın etti

17 Ekim 2016 16:59

Bodrum’daki turizm sezonunun bitmesine günler kala 4 bin 645 turistin Bodrum’a gelmesi esnafın yüzünü güldürdü. Gemi yanaşma iskelesine ardı ardına yanaşan 2 yolcu gemisinden inen turistler Bodrum çarşısını gezip tarihi ve kültürel yerleri tanıdı. Bol bol alışveriş yapan turistler denize girmeyi de ihmal etmedi.
İlk olarak Malta bayraklı 319 metre uzunluğundaki 'Celebrity Reflection' adlı yolcu gemisi Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atı. Ardından ise Bahama bayraklı 152 metre uzunluğundaki 'Voyager' adlı yolcu gemisi de iskeleye yanaştı.

Kuşadası'ndan Bodrum’a gelen 'Celebrity Reflection' adlı yolcu gemisinden İngiliz ve ABD uyruklu 2 bin 863 yolcu ve bin 236 gemi personeli indi. Ardından 'Voyager' adlı gemiden ise çoğu İngiliz 326 yolcu ve 220 personel indi.

'Celebrity Reflection' isimli yolcu gemisi bu gece Yunanistan'ın Girit Adası'na, 'Voyager' adlı geminin ise Rodos'a gideceği öğrenildi.

Eren Ayhan


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