Turkcell, yetenekli gençleri bünyesine katmak amacıyla staj ve işe alım programı 'GNÇYTNK'i hayata geçirmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre; şimdi de 'GNÇYTNK'teki eğitimler için Turkcell son olarak dünyanın üç teknoloji devi Ericsson, Huawei ve Nokia ile anlaştı. GNÇYTNK programı ile Turkcell bünyesine katılan gençler, bu üç büyük şirketin üst düzey yöneticilerinden ve uzman isimlerinden aldıkları eğitimleri tamamladı. 162 kişi arasından başarılı olan 67 genç, Huawei, Nokia ve Ericsson ile yapılan anlaşma kapsamında şirketlerin Çin, Finlandiya ve İsveç'teki merkezlerinde düzenlenecek gelişim programlarına katılma fırsatı elde edeceği belirtildi.

Turkcell'in kurumsal üniversitesi Turkcell Akademi tarafından genç çalışanlar için hazırlanan yeni eğitim yolculuğu hakkında Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam'ın, yaptığı açıklamada, "Huawei, Nokia ve Ericsson'la yaptığımız anlaşma kapsamında genç çalışanlarımız bu markaların teknoloji merkezlerine giderek eğitim alacak ve global pazarlarda farklı iş deneyimleri yaşayacaklar. Global şirket olma vizyonumuzla bu değerli yatırımı, Turkcell'i geleceğe taşıyan yolda önemli sorumluluklar üstleneceklerine inandığımız GNÇYTNK'lerimize yapıyoruz. Bu imkanı sadece teknoloji ekiplerinde çalışanlara değil, tüm fonksiyonlarda çalışan genç yeteneklerimize sağlıyoruz. Ufku ve vizyonu olan bu gençlerimizin çalışma hayatında kendilerini geliştirmelerine fırsat vererek aynı zamanda Turkcell'in geleceğine de yatırım yapıyoruz. Böylece hedeflerimize ulaştıkça hep birlikte başarmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; her üç program da Turkcell Küçükyalı Plaza'da gerçekleştirilen eğitimlerle başladı ve her etkinlik sonunda bir bilgi yarışması gerçekleştirildi. Sorulara en hızlı ve en doğru cevapları veren gençler en yüksek puanı alıp yurtdışına gitme hakkı kazandı. Huawei, Nokia ve Ericsson'un Türkiye'deki eğitimlerinde yeni teknolojiler, sektör trendleri, mobil genişbant, yeni nesil şebekeler, 5G teknolojileri ve uygulama bilgileri, mobil abone deneyiminin nasıl geliştirileceği, teknoloji tabanlı ürün ve çözümler gibi dersler yer aldı. Sınavlardan başarıyla geçen şanslı gençler, geleceğin teknolojilerini dünyanın en iyi uzmanlarından dinleme, hem İstanbul hem de dünyadaki önemli teknoloji merkezlerini, laboratuvar ortamında test etme, dünya çapında bir etkileşime girme imkanı yaşayacak.

İşe alım sürecinde aşamadan geçen gençlerin, bilgisayar ya da akıllı cep telefonu ile oynanan online oyuna davet edildiği belirtilerek, oyunda başarılı olanları, web tabanlı video soru uygulaması üzerinde kendilerine gönderilen soruları video kaydı ile cevaplıyor, bu aşamayı da geçen genç yetenekler daha sonra grup mülakatlarına davet edilerek kendilerine yapay zekadan satışa kadar ilgilerini çekecek ve her gün birbirinden farklı sorular sorulduğu bildirildi.

