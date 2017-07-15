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3 büyükler, 15 Temmuz’u unutmadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle paylaşımda bulundu.

3 büyükler, 15 Temmuzu unutmadı
3 büyükler, 15 Temmuz’u unutmadı - Foto Galeri

15 Temmuz 2017 11:14

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili “Demokrasinin Yanındayız” başlıklı paylaşım yapıldı.

Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY'nin hain darbe girişimine karşı, 2016'nın 15 Temmuz günü Kuvâ-yi Milliye ruhunu yeniden canlandırdık, Türkiye olarak bir kez daha kazandık, bir kez daha bir ve birlikte olduğumuzu gösterdik. 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde; hainlerin vicdansız saldırılarına karşı demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize şifalar diliyoruz."

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden ise şu açıklama yapıldı: 

"15 Temmuz 2016 günü Türkiye tarihinde asla unutulmayacak kahramanlık öykülerine tanık olduk.
Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı sokaklara dökülen ve devletini canı pahasına savunan halkımız, büyük bir demokrasi sınavı verdi. Gözü dönmüş, hainlik içindeki darbecilerin kontrolündeki tanklara karşı duran, ateşlenen mermilere göğüs geren, uçaklardan atılan bombalara, helikopter atışına karşı direnç göstererek seçilmiş hükümetini ve devletini teslim etmeyen halkımız kahramanlık destanı yazdı. 249 vatandaşımız şehitlik mertebesine yükselirken, 2193 gazimiz oldu... FETÖ terör örgütünün acımasızlığını tüm dünya gördü. 

İstiklaline pranga vurulmasına izin vermeyen milletimiz ve o gece devletinin yanında duran tüm kamu görevlilerimiz ile iftihar ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anar, asla unutulmayacaklarını yineleriz. Gazilerimize ise bir kez daha şükranlarımızı sunarız. Terörü bir kez daha lanetlerken, demokrasinin daima yanında olduğumuzu, her ne şart altında olursak olalım vatanımızı ve istikbalimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğimizi yineleriz.” 

Etiketler: 15 temmuz, 3 büyükler


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