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3 büyükler Süleyman Seba’yı andı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri, Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 3. yıl dönümünde andı.

3 büyükler Süleyman Sebayı andı

13 Ağustos 2017 11:48

Süper Lig’in demirbaş kulüplerinden olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba’nın ebediyete intikal edişinin 3. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. Anma mesajı yayınlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, “Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, “Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” açıklamasında bulundu.
Galatasaray Spor Kulübü ise, “Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz” mesajını yayınladı. 

Kaan Kızıl


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