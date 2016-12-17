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3 büyükler teröre tepki gösterdi

Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısına 3 büyüklerden tepki gecikmedi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, hain terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayınladı.

3 büyükler teröre tepki gösterdi

17 Aralık 2016 12:43

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"17 Aralık sabahına kalleş saldırı haberleriyle uyandık. Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan alçak ve hain terör eylemini kınıyoruz.
Bu hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz.
Unutulmamalıdır ki hiçbir kalleş saldırı, hiçbir hain pusu bizleri birlikte yaşama kararlılığımızdan, vatanın bölünmez bütünlüğünden geri döndürmeyecektir.
Şehit düşen askerlerimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimizin başı sağolsun"

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitler Tepesi'ndeki hain bombalı terör saldırısının yaraları sarılırken, şimdi de Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınında gerçekleşen hain terör saldırısı ile karşı karşıyayız.
Kayseri'deki hain terör saldırısını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz.
Alçakca yapılan, hainlikte sınır tanımayan teröre karşı, milletimiz birliktedir ve dimdik ayaktadır.
Çarşı iznine çıkan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain bombalı terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

"Milletimizin başı sağolsun"

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:
"Kayseri’de bu sabah saatlerinde, içinde Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşların yoğun olarak bulunduğu halk otobüsüne, bomba yüklü bir araçla yapılan terörist saldırıda, ilk belirlemelere göre 13 askerimizin şehit olduğu, 48 askerimizin de yaralandığını, ayrıca sivil vatandaşlarımız arasında da yaralılar bulunduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Bu hain saldırıyı lanetliyor; terörün ülkemizi ve milletimizi asla yıldıramayacağı gerçeğini bir kez daha yineliyoruz.

Hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, başta şehit aileleri ve yakınları olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz"
Öte yandan Kayseri'de gerçekleşen hain saldırı ile ilgili Barcelona'da forma giyen Milli Futbolcu Arda Turan da sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kalleşliğiniz tescilli. Ama Başaramayacaksınız, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bizi bitiremeyeceksiniz"
 

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, Kayseri, patlama


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