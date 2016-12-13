Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » 3 çocuğuna da Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

3 çocuğuna da Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan ve 3 çocuğuna Recep (8), Tayyip (19), Erdoğan (16) ismini veren Kırşehirli duvar ustası Resul Özdemir, "Çocuklarıma Reis'in adını verdim. Allah da benim ömrümü alsın Cumhurbaşkanımıza versin" dedi.

3 çocuğuna da Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

13 Aralık 2016 10:23
3 çocuğuna da Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu dönemden beri hayranlık duyduğunu söyleyen Resul Özdemir, "İki çocuğumun ismini Tayyip ve Erdoğan koyduk. Eşimle anlaştık ve üçüncü çocuğumuz kız olursa ismini Emine koyacaktık. Ama Allah bize kız yerine erkek çocuğu nasip etti. Nüfus müdürlüğüne kimlik çıkartmaya gittiğimde memurlar çocuğun isminin ne olacağını sordu. Ben de Tayyip ve Erdoğan isminde iki oğlum olduğunu, üçüncüsünün ismini de Recep koyarak tamamlayalım dedim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Kırşehir'e geldiğini anlatan 45 yaşındaki Resul Özdemir, "Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci benim bu durumumu Cumhurbaşkanımıza anlattı. Belediye başkanımızın aracılığı ile Cumhurbaşkanımızla o gün görüşme imkanı bulduk. En küçük oğlum Recep'i kucağına aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanımızın davasına gönül verdim. Sağlığımda onu görmek ve konuşmak beni memnun etti" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında sokağa çıktığını anlatan Resul Özdemir, "Çocuklarıma Reis'in adını verdim. Allah da ömrümü alsın Cumhurbaşkanımıza versin" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz bir yaşındayken kucağına aldığı ve fotoğraf çektirdiği Recep ise Cumhurbaşkanı'nı evlerine davet ederek yeniden görmek istediğini söyledi.
 

Enderhan Öz
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç