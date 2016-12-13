Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu dönemden beri hayranlık duyduğunu söyleyen Resul Özdemir, "İki çocuğumun ismini Tayyip ve Erdoğan koyduk. Eşimle anlaştık ve üçüncü çocuğumuz kız olursa ismini Emine koyacaktık. Ama Allah bize kız yerine erkek çocuğu nasip etti. Nüfus müdürlüğüne kimlik çıkartmaya gittiğimde memurlar çocuğun isminin ne olacağını sordu. Ben de Tayyip ve Erdoğan isminde iki oğlum olduğunu, üçüncüsünün ismini de Recep koyarak tamamlayalım dedim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Kırşehir'e geldiğini anlatan 45 yaşındaki Resul Özdemir, "Belediye Başkanımız Yaşar Bahçeci benim bu durumumu Cumhurbaşkanımıza anlattı. Belediye başkanımızın aracılığı ile Cumhurbaşkanımızla o gün görüşme imkanı bulduk. En küçük oğlum Recep'i kucağına aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanımızın davasına gönül verdim. Sağlığımda onu görmek ve konuşmak beni memnun etti" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında sokağa çıktığını anlatan Resul Özdemir, "Çocuklarıma Reis'in adını verdim. Allah da ömrümü alsın Cumhurbaşkanımıza versin" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz bir yaşındayken kucağına aldığı ve fotoğraf çektirdiği Recep ise Cumhurbaşkanı'nı evlerine davet ederek yeniden görmek istediğini söyledi.



Enderhan Öz

