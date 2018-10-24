İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 çocuğunu vahşice öldüren anne tutuklandı

3 çocuğunu vahşice öldüren anne tutuklandı
3 çocuğunu vahşice öldüren anne tutuklandı

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kadın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim'de merkez Yüreğir'e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice'nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü, kendisi de bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

Daha sonra eve gelen Cabbar Cice kapı kilitli olduğu için mutfak penceresinin demir şebekesini söküp kapısını da kırarak içeri girdi. Olayın ardından kadın Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken çocuklar ise otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi. 

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

Bu arada, jandarma olay yerinde yaptığı incelemede annenin koridorda çocuklarını tek tek öldürdüğü ve olay sırasında çocukların annelerine engel olmaya çalıştığı tespit edildi.  

Fatih Keçe
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.