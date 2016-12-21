Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Yeni Mahallede yaşayan 32 yaşındaki Yadigar T.C. 6 Aralık Salı günü eşinin evde olmadığı sırada çok sayıda içtiği ilaçla intihar girişiminde bulundu. Yadigar T.C. daha sonra eşi Ercan C.'i arayıp "Kızımıza iyi bak" diyerek telefonu kapattı. Bir süre cevap vermeyen Yadigar T.C.'nin durumundan şüphelenen Ercan C., bunun üzerine babasını ve küçük kardeşini arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Yarı baygın halde bulundu

Ercan C.'in babası Mustafa C. ve küçük kardeşi Tayfur C., Yadigar T.C.'nin bulunduğu eve gittiklerinde kapı açılmadı. Baba-oğul pencerelerden girmeye çalışırken Yadigar T.C., sürünerek sokak kapısını açabildi. Hemen Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Yadigar T.C., sadece Ercan C.'nin yanında olmasını ve kızlarına iyi bakmasını istedi. Yadigar T.C., Kemer Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Yaşam savaşı 15 gün sürdü

Yoğun bakıma alındıktan sonra büyük ölçüde bilincini kaybettiği öğrenilen Yadigar T.C.'nin, birden fazla iç organında akut zafiyeti görüldüğü için 15 gün boyunca sürekli kanı değiştirilerek sağlığına kavuşturulmaya çalışıldığı öğrenildi. Tedaviye olumlu cevap verdiği ve günden güne durumunun iyileştiği belirtilen Yadigar T.C., dün servise alındıktan sonra saat 14.00 sıralarında fenalaşması nedeniyle tekrar yoğun bakıma alındı.

3 çocuk annesi Yadigar T.C. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hanım Türk