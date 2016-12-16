Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Orman Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk annesi S.E., dün gece evinde yalnız olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan S.E., olay yerinde hayatını kaybetti. İşten eve gelen kızı, annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Kızın çığlıkları üzerine eve gelen komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polis inceleme yaparken, S.E.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.