Edinilen bilgilere göre, Kurugeriş köyünde yaşayan ve bir süredir ruhsal bunalım yaşadığı iddia edilen Muhterem K. (55) isimli kadın evlerinin alt katında bulunan ahırda kendisini asarak intihar etti. Kadının oğlu, annesini asılı halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evli ve 3 çocuk annesi olan kadın 10 yıl öncede evlerinin yakınındaki elektrik direğine kendisini asarak intihar etmeye kalkıştığı fakat komşuları tarafından kurtarıldığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fikret Bıyık