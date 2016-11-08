Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 398 caddede bulunan Eftalya Apartmanının 4. katında yaşayan Burcu Başak A., eşi M.A. ile tartışarak evin balkonundan aşağıya atladı. 3. katın balkonuna düşen Burcu Başak A. (28), tekrar ayağa kalkarak, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olan kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.