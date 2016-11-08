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3 çocuk annesi kadın ölüme atladı

Gaziantep’te eşiyle tartışan bir kadın önce dördüncü kattan atladı, üçüncü katın balkonuna düştü. Tekrar ayağa kalkan kadın, üçüncü kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

3 çocuk annesi kadın ölüme atladı

08 Kasım 2016 18:51

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 398 caddede bulunan Eftalya Apartmanının 4. katında yaşayan Burcu Başak A., eşi M.A. ile tartışarak evin balkonundan aşağıya atladı. 3. katın balkonuna düşen Burcu Başak A. (28), tekrar ayağa kalkarak, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk annesi olan kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Etiketler: Gaziantep


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