Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » 3 çocuklu çalışana yılda 2.919 lira! Asgari Geçim İndirimi yükseltiliyor

3 çocuklu çalışana yılda 2.919 lira! Asgari Geçim İndirimi yükseltiliyor

Yeni yılla birlikte asgari ücret artacak. Yeni rakamlara göre çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de yükseltiliyor.

3 çocuklu çalışana yılda 2.919 lira! Asgari Geçim İndirimi yükseltiliyor

03 Aralık 2016 13:11

Asgari ücret pazarlıkları 6 Aralık'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylece 2017'de çalışanların alacakları en düşük ücretler de ortaya çıkmış olacak.

Masada üç teklifin olduğunu yazmış ve brüt ücretleri de hesaplamıştık. İşçi kesimi 1.600 lira net ücret isterken işverenin teklifinin 1.350 lira olacağı belirtilmişti.

BRÜT ÜCRETLER ORTAYA ÇIKTI

Hükümetin de masaya 1.400 TL'lik teklifi getireceği ortaya çıkmıştı. Bu üç tekliften yaptığımız hesaplamalara göre brüt ücretler sırasıyla 2.027 TL, 1.773 TL ve 1.710 TL olarak ortaya çıkmıştı.

Asgari ücretin brüt rakamı birçok borçlanmayı ve ödemeyi etkiliyor. Bunlardan birisi de çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ). Her çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre her ay maaşla birlikte AGİ ödeniyor.

AGİ'LERİ TEK TEK HESAPLADIK

Masadaki üç teklife göre AGİ'leri de tek tek hesapladık. Buna göre bekar bir işçi için bu yıl ayda 123,53 lira olarak uygulanan AGİ yeni yılda en düşük 128,25 lira en yüksek ise 152 lira olarak çıkıyor.

EN DÜŞÜK AGİ 92,37 TL

Yine masadaki tekliflere göre eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için en düşük AGİ 192,37 TL olurken, en yüksek rakam ise 243,24 TL'yi buluyor.

AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

Asgari geçim indirimi hesaplanırken işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, ilk 2 çocuk için yüzde 7.5'ar ve sonraki çocuklar için yüzde 5 oranları kullanılıyor.

YILDA 2 BİN 919 LİRAYI BULACAK

AGİ 3 çocuklu için ayda 243, yılda ise 2 bin 919 lirayı bulacak. Çalışan eş ise hesaba katılmıyor o eş zaten kendi AGİ'sini alıyor. Öte yandan asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da yükselecek.

En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olurken en yükseği de brüt asgari ücretin yüzde 80'i olacak. 

FARUK ERDEM - SABAH GAZETESİ 

Etiketler: 2017 agi rakamları, 2017 asgari ücret, agi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç