Asgari ücret pazarlıkları 6 Aralık'ta başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamlanacak. Böylece 2017'de çalışanların alacakları en düşük ücretler de ortaya çıkmış olacak.



Masada üç teklifin olduğunu yazmış ve brüt ücretleri de hesaplamıştık. İşçi kesimi 1.600 lira net ücret isterken işverenin teklifinin 1.350 lira olacağı belirtilmişti.



BRÜT ÜCRETLER ORTAYA ÇIKTI



Hükümetin de masaya 1.400 TL'lik teklifi getireceği ortaya çıkmıştı. Bu üç tekliften yaptığımız hesaplamalara göre brüt ücretler sırasıyla 2.027 TL, 1.773 TL ve 1.710 TL olarak ortaya çıkmıştı.



Asgari ücretin brüt rakamı birçok borçlanmayı ve ödemeyi etkiliyor. Bunlardan birisi de çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ). Her çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre her ay maaşla birlikte AGİ ödeniyor.



AGİ'LERİ TEK TEK HESAPLADIK



Masadaki üç teklife göre AGİ'leri de tek tek hesapladık. Buna göre bekar bir işçi için bu yıl ayda 123,53 lira olarak uygulanan AGİ yeni yılda en düşük 128,25 lira en yüksek ise 152 lira olarak çıkıyor.



EN DÜŞÜK AGİ 92,37 TL



Yine masadaki tekliflere göre eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçi için en düşük AGİ 192,37 TL olurken, en yüksek rakam ise 243,24 TL'yi buluyor.



AGİ NASIL HESAPLANIYOR?



Asgari geçim indirimi hesaplanırken işçinin kendisi için yüzde 50, çalışmayan eşi için yüzde 10, ilk 2 çocuk için yüzde 7.5'ar ve sonraki çocuklar için yüzde 5 oranları kullanılıyor.



YILDA 2 BİN 919 LİRAYI BULACAK



AGİ 3 çocuklu için ayda 243, yılda ise 2 bin 919 lirayı bulacak. Çalışan eş ise hesaba katılmıyor o eş zaten kendi AGİ'sini alıyor. Öte yandan asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşları da yükselecek.



En düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olurken en yükseği de brüt asgari ücretin yüzde 80'i olacak.

FARUK ERDEM - SABAH GAZETESİ