Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazı açıklamada, ilçe genelindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şahsın, DAEŞ ve PKK terör örgütüne üye oldukları kaydedildi. Açıklamada, “Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerince 8 Ekim 2016 tarihinde DAEŞ terör örgütü ve PKK terör örgütüne yönelik olarak ilçemiz genelinde yapılan operasyonda 4 Suriye vatandaşı terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i PKK terör örgütü üyesi, diğer 3 şahsın ise DAEŞ terör örgütü üyeliği suçundan çıkarıldıkları Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” denildi.

Tutuklanan 4 terör örgütü üyesinin Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bildirildi.