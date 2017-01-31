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-3 derece soğukta karda yüzüyor

Bartınlı gencin eksi 3 derece soğukta şortunu giyip kara balıklama dalması izlerken bile titretiyor.

-3 derece soğukta karda yüzüyor

31 Ocak 2017 19:59
-3 derece soğukta karda yüzüyor - Tıkla İzle

Bartınlı genç Güngör Görgün, Arıt’ın Balat Köyünde yarım metreyi bulan karda - 3 derece soğuğa aldırmadan üzerinde sadece şortu ile kara atlayarak yüzmeye çalıştı.

EKSİ 3 DERECEDE KAR BANYOSU
Üzerindeki elbiseleri çıkartıp şortunu giyerek denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayan genç, eksi 3 derece soğuğa aldırmadı. Bartınlı genç, eğlence olsun diye kar banyosu yaptığını dile getirdi.

Yarım metreyi bulan karda şortu ile karın içine balıklama atlayan gencin yüzmeye çalışması izleyenleri bile titretiyor.


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