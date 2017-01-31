Bartınlı genç Güngör Görgün, Arıt’ın Balat Köyünde yarım metreyi bulan karda - 3 derece soğuğa aldırmadan üzerinde sadece şortu ile kara atlayarak yüzmeye çalıştı.

EKSİ 3 DERECEDE KAR BANYOSU

Üzerindeki elbiseleri çıkartıp şortunu giyerek denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayan genç, eksi 3 derece soğuğa aldırmadı. Bartınlı genç, eğlence olsun diye kar banyosu yaptığını dile getirdi.

Yarım metreyi bulan karda şortu ile karın içine balıklama atlayan gencin yüzmeye çalışması izleyenleri bile titretiyor.