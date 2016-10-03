Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 26

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31