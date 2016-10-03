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3 Ekim 2016 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurt geneli az bulutlu ve açık, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

3 Ekim 2016 yurtta hava durumu

03 Ekim 2016 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 26
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

Etiketler: 3 Ekim 2016, yurtta hava durumu


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