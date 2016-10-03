Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 28
İstanbul: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 26
İzmir: Parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31