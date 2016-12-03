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3 engelli çocuğuna 60 yıldır bakıyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin’e yerleşen 75 yaşındaki Suriyeli anne, 3 engelli çocuğuna 60 yıldır bakıyor.


03 Aralık 2016 14:45

Yaşadıkları sorunlar nedeniyle toplumla uyum içinde yaşama fırsatı yakalamayan engelliler, aileleriyle 4 duvar arasında yaşamlarını idame etmeye çalıyor. Ancak büyük sıkıntıyı onlara bakan aileleri yaşıyor. Mardin merkez Artuklu ilçesine yaklaşık 3 yıl önce sığınan Suriyeli anne Aliye Halile Muhammed, yaşları ilerlemiş 3 engelli çocuğuna 60 yıldır bakıyor.

"50-60 yaşındalar ama bir bebek gibi bakıyorum"
Yaklaşık 3 yıl önce geldikleri Mardin’de aynı aile fertlerinden oluşan 11 kişinin aynı evde kaldıklarını belirten anne Aliye Halile Muhammed, yaşları ilerlemiş 2 erkek ve bir kızının engelli olduğunu söyledi. 75 yaşındaki anne Aliye, "Çocuklarımdan biri 55 yaşında ve gözleri görmüyor. Diğeri ise 45 yaşında, sara hastası ve akli dengesi yerinde değil. 60 yaşındaki kızım da engellidir. Babaları 10 yıl önce vefat edince yüküm iyice ağırlaştı. Bu sabah bile altına kaçırınca onların başlarını yıkadım, elbiseleri giydirdim ve sobanın yanına bıraktım. Yaşım da ilerlediği için çok zorlanıyorum, gelinlerim de bazen yardım ediyorlar. Bir bebek gibi onlara bakmak zorundayız. Hastalanınca onları hastaneye götürüyorum, dün birinin şekeri yükselince hastaneye götürmek zorunda kaldım" dedi.

"Zor durumdayız, yardım bekliyoruz"
Mardin'in eski evlerinden birinde oturduklarını hatırlatan anne Aliye, mutfağa, tuvalete ve odalara gitmek için merdiven kullandıklarını, bu yüzden de çok zorlandıklarını ifade etti. Anne Aliye, "Bugün ev sahibi geldi, 400 TL kira istedi. Bizde yok, bize yardım etsinler. Bu evde engelli çocuklara bakmak çok zor, normal bir eve ihtiyacımız vardır. Sadece bir çocuğumuz çalışıyor, günde 50 TL’ye, biz 11 kişiyiz. 50 TL neyimize yetecek.

Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Türkiye vatandaşlığa kabul edilseydik en azından engelli maaşı verirlerdi bize, Türkiye vatandaşı olmak istiyoruz" diye konuştu. 

Görme engelli Halit ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir ev istediğini söyledi.  

Mehmet Salih Keskin


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