Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 03.00 sıralarında Mütevelli Mahallesi Akıncılar Sokak'ta Recep Kölmök'e ail evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber verdiği yangın kısa sürede İsmail Kölmök ve Cumali Kışlı'ya ait evlere de sıçradı. Yangına Saruhanlı İtfaiye Amirliği ekipleri müdahalede bulunarak yangının diğer evlere de sıçramasını önledi. Dört itfaiye aracını müdahale ettiği yangın iki saatte söndürüldü. Olayda üç ev ve bir traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gecenin karanlığını aydınlatan yangında İsmail Kölmök, eşi ve komşularının yardımıyla felçli oğlu Mehmet Kölmök'ü alevlerin arasından çıkartarak olası bir facianın önüne geçti.

Korku dolu dakikaların yaşandığı Mütevelli Mahallesinde evi yanarak kullanılamaz hale gelen Cumali Kaşlı, bir yıllık evli olduğunu henüz borcunu dahi ödeyemediği eşyalarının tamamen yandığını söyledi. Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen ise olayda can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.