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3 göçmen çocuğu ölüme götüren 9 organizatör adliyeye sevk edildi

3 göçmen çocuğu ölüme götüren 9 organizatör adliyeye sevk edildi
3 göçmen çocuğu ölüme götüren 9 organizatör adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan teknenin batması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 9 organizatör adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da geçtiğimiz Pazartesi günü Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan ‘Ela' isimli siber teknenin Gümbet Mahallesi açıklarında alabora olması sonucu 10 yaşlarında 2 kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 21 göçmen ise sağ olarak kurtarılmıştı. 10 kişilik 6 metre uzunluğundaki fiber tekneye 34 göçmenin bindirilmesi sonucu yaşanan olayın ardından vatandaşlar ve polis tarafından iskele kenarında bulunarak kurtarılan üç çocuktan sonuncusu olan Filistin uyruklu 4 yaşındaki Ihap Ebucezar da sevk edildiği İzmir'de hayata tutunamamıştı. Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, batan tekneyi temin eden B.Ç., H.C., Ş.O. ve S.T.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına almıştı. Ölen göçmenleri otelinde konaklatan A.A., göçmenleri otelden alarak çıkış noktasına minibüsle götürdüğü tespit edilen A.D., olayda gözcülük yaptığı değerlendirilen aracı kullanan ve olay yerinden kaçan S.İ., aracı temin eden Ö.T. ile batan teknenin çıkış noktasına götürülmesine yardım eden V.B. de daha sonraki 2 gün içinde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 şüpheli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Tuba Ayhan
 

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