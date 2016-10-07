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3 gözlü, 2 burunlu doğan kedi, görenleri şaşırttı

Kastamonu’da, 3 gözlü ve 2 burunlu dünyaya gelen kedi, görenleri şaşkına çevirdi.

3 gözlü, 2 burunlu doğan kedi, görenleri şaşırttı

07 Ekim 2016 16:57
3 gözlü, 2 burunlu doğan kedi, görenleri şaşırttı - Tıkla İzle

Hayvanları Koruma Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kökgöz’e ait ‘Yadigar’ isimle kedi, üç tane yavru kedi doğurdu. Yavru kedilerden bir tanesi, dünyaya 3 göz ve 2 burunlu olarak geldi. Görenleri şaşkına çeviren kedinin ağzı da, şaşırttı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru kedinin şuanda sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayvanları Koruma Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ayten Kökgöz, sabah iş yerine geldiğinde bir süredir beslediği ‘Yadigar’ isimli kedinin doğum yaptığını gördüğünü belirterek, “Yavru kedileri inceledim. Yavru kedilerden bir tanesinin 3 gözlü ve 2 burunlu dünyaya geldiğini gördüm. Görünce çok şaşırdım” dedi.
Yavru kediyi veteriner hekime muayene ettirdiğini ve sağlık durumunun ise şu anda iyi olduğunu söyleyen Kökgöz, “Yavru kediyi görünce çok şaşırdım. Yavru kedinin 3 gözü ve 2 burnu vardı. Ağzı da normalden daha büyük. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Genelde 4 gözlü kediler falan görmüştüm ama 3 gözlü ve 2 burunlu kedi şimdiye kadar görmemiştim. İnşallah yavru kedinin yaşaması için çalışacağım. Ama bu şekilde doğan kedilerin pek yaşamadığını biliyorum” diye konuştu. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: kedi


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