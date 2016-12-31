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3 gün mahsur kaldılar, kurtulunca zeybek oynadılar

Denizli’de meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle 3 gündür mahsur kalan 2 çobanı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı. Üç gündür şehir merkezine inemeyen çoban, kurtarılmasını zeybek oynayarak kutladı.

3 gün mahsur kaldılar, kurtulunca zeybek oynadılar

31 Aralık 2016 15:40
3 gün mahsur kaldılar, kurtulunca zeybek oynadılar - Tıkla İzle

Denizli’de, üç gündür etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenen 2 çoban Cankurtaran Mahallesi Dokuzoluk Mevkiinde mahsur kaldı. Çobanların mahsur kaldığını haber alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, hemen harekete geçti. Ekipler iş makineleri ile ihbarın yapıldığı bölgeye ulaşarak, çobanlık yapan Aydemir Çoban (65) ve Mesut Yamacı’yı (43) kurtardı. Mahsur kalan çoban, kurtarılmasını zeybek oynayarak kutladı

Çobanların yiyeceklerinin bittiği için önce traktörle şehir merkezine ulaşmaya çalıştıkları ancak yoğun kar nedeniyle bunu da başaramadıkları öğrenildi. Şehir merkezine ulaşmaya çalışırken yolda kalan traktör de Büyükşehir Belediyesi ekipler tarafından çıkartıldı.

“Keyfim yerine geldi” dedi zeybek oynadı

Ekiplerinin yolu açması üzerine kurtarılan ve büyük sevinç yaşayan Aydemir Çoban, 3 gündür mağdur olduklarını belirtti. Çoban, “Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Allah bin kere razı olsun. Bizi kurtardılar. Yolumuz açıldı. Şimdi keyfim yerine geldi” diyerek zeybek oynamaya başladı.

Mesut Yamacı ise ekiplere teşekkür etti. Çobanlar daha sonra kendilerini kurtaran ekibi kısa süre misafir edip çay ikram ettiler.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Etiketler: Aydemir Çoban, Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeybek


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