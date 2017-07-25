3 gündür kayıp olan alzheimer hastası kadın için herkes seferber oldu

Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden 71 yaşındaki Güllü Akdağ isimli kadın 23 Temmuz Pazar günü evinden ayrılarak kayboldu. Endişe üzerine polise başvuran Güllü Akdağ’ın ailesi, hem sosyal medya hesaplarından hem de Erzincan da ki birçok yere kayıp olan Güllü Akdağ’ın resmini asarak, kendisini bulmaya çalışıyor.



Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında ise kaybolan kadının en son Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde görüldüğü öğrenilirken, Erzincan Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerininde katılımıyla kayıp olan Güllü Akdağ’ın gidebileceği güzergahlarlarda arama faaliyetleri devam ediyor.

Abdullah Aslan