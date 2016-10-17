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3 gündür kayıp olan lise öğrencisi kız bulundu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 3 gün önce evden okula kursa gidiyorum diyerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi kız bulundu.


17 Ekim 2016 18:32

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce 'okula kursa gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi 14 yaşındaki Y.Y., Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir arkadaşının evinde bulundu. Y.Y.'nin annesi Ayşe Tülin Döğenci, kızının can güvenliğinden şüphe ettiğini belirterek, "Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Can güvenliğinden şüphe ediyorum" diyerek kızının bir an önce bulunması için gözyaşı dökmüştü.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan Y.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi.

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ 


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