Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesinde yalnız yaşayan Bayram Şahin’den haber alamayan yakınları Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Haber verilmesinin ardından Jandarma Arama Kurtarma Timi ile Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, 6 Aralık tarihinde başlattığı ve Mahalle Sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Yayalık Sokakta, Şahin'in cesedine ulaşıldı. Şahin'in cesedi olay yerine gelen Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihat Cura