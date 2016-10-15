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3 günlük bebeği sokağa böyle bıraktı

Gaziantep'te 3 günlük olduğu ileri sürülen bebek sokağa bırakıldı. Olay anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis bebeğin yakınlarına ulaşmaya çalışıyor

3 günlük bebeği sokağa böyle bıraktı

15 Ekim 2016 16:12
3 günlük bebeği sokağa böyle bıraktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Düstepe mahallesi, Özdemir bey caddesi, 21 nolu sokağın kaldırımına kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs tarafından bebek bırakıldı.
Bir erkek şahsın kucağında getirilen ve battaniyeye sarılı halde bulunan bebek, parketmiş iki araç arasındaki kaldırıma bırakıldı. Ağlama sesi üzerine bebeği fark eden vatandaşlar, polis ve 112 sağlık ekiplerine olayı ihbar etti. Polis ve sahlık ekipleri gelene kadar bebeğe sahip çıkan mahalleli, bebeği yemek yedirip, bir süre oyaladı.
Evinin önündeki kaldırıma bebeğin bırakılmasına tepki gösteren Orhan Akkurt, "Öğle saatlerinde 22-23 yaşlarında bir genç battaniyeye sarılı daha göbek kordunu kesilmemiş 3 günlük bebeği vicdansızca bırakıp gidiyor. Olay bizim sokakta gerçekleşti. Battaniyeye sarılı bebeği bu kapıya bırakıp gidiyor. Bırakan adamı daha önce hiç görmedim. Bizim mahalleden biri değildir. Yetkililerden bu vicdansızların bulunmasını istiyorum” dedi. 

Arkasına bile bakmadan uzaklaştı 

Sokağı gören güvenlik kameralarını da inceleyen mahalleli, bebeğin bırakılma anının saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, 22-23 yaşlarında olduğu tahmin edilen er şahıs, battaniyeye sarılı bebeği kucağında 21 nolu sokağa getirdiği görülüyor. Bebeği kaldırıma bırakan şahsın, sonrasında ise arkasına bile dönmeden sokaktan ayrılıyor. 

Henüz bebek kordonu bile kesilmediği belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çocuk hastanesine götürüldü. İlk tespitlerde sağlığında herhangi bir problem olmadığı belirlenen bebeğin, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından ise sahibinin bulunmaması durumunda ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis kameralardaki şahsın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Lider Olgun-Mehmet Bulut
 

Etiketler: Gaziantep


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