3. havalimanı için 6 şirketle 250 milyon euroluk anlaşma

İstanbul Yeni Havalimanı yetkilileri, 6 şirket ile Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü için alan tahsis sözleşmesi imzaladı. MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik, Kargo Şehri’nde, MNG, Çelebi Hava Servisi ve HAVAŞ ise Yer Hizmetleri Kampüsü’nde hizmet verecekler. İşletme süresi boyunca geçerli olacak bu anlaşmalar yaklaşık 250 Milyon Euro tutarında olacak.

“Kiralanabilir alanların yüzde 50’si tamamlandı”

Yapılan rekor anlaşmanın ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin şunları kaydetti: “Türkiye’nin stratejik konumu, Türk Hava Yolları’nın kargo alanında yaptığı ciddi yatırımlar ve ülkemizin gelişen ekonomisi, Türkiye’nin hava kargo taşımacılığında her geçen gün daha da önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor. Yer hizmetleri ise etkin bir havalimanı operasyonu yönetmemiz açısından yüksek öneme sahip. Biz de İGA olarak yüzyıllar boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul’u havacılığın merkezine almak ve kesintisiz bir hizmet sunmak için kargo ve yer hizmetleri konusundaki ilk anlaşmalarımızı tamamladık. Bundan da çok mutluyuz. Bu kapsamda Türkiye’de doğmuş 6 büyük şirket ile 250 milyon euro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzaladık. Geçtiğimiz yıl duty free anlaşmamızı tamamlamıştık. Yeme içme alanlarında ise sözleşme aşamasındayız, gelecek aylarda reklam tahsis alanlarının ihalesine çıkacağız. Şu an itibari ile kiralanabilir alanların yüzde 50’sini kiraladık. Yüze yakın firma ile sözleşme yapıldı. Bu şirketlerin havalimanımıza yapacakları yatırımlardan doğan ticari hacimle ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Bunun yanı sıra Türkiye’nin ticari gücüne güç katarak kelebek etkisi ile ekonomik kalkınmamıza ivme kazandıracağımızı düşünüyorum. İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer alan tüm şirketler ülke ekonomisine katkı sunduklarının bilinciyle ve de Türkiye’mizi havacılık sektöründe daha ileriye taşıma amacıyla bu anlaşmaları imzalıyor”.