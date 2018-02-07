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3. Havalimanı'na 3500 kişi alınacak! İşte şartlar

Heyecanla beklenen üçüncü havalimanına istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladı.

3. Havalimanına 3500 kişi alınacak! İşte şartlar

07 Şubat 2018 10:09

İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek yaklaşık 3 bin 500 güvenlik görevlisi için başvurular bu ay itibarıyla başladığı bildirildi. Aranan özelliklerin başında özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, 1 Şubat itibarıyla kariyer platformlarında yer alacak ilanlar aracılığıyla kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. 

 

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