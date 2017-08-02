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3. Havalimanı'nda uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımında sona geliniyor

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında bulunan 3. Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ederken, uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımında sona gelindi.

3. Havalimanında uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımında sona geliniyor

02 Ağustos 2017 10:25
3. Havalimanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor - Tıkla İzle

Türkiyeni'nin en önemli projelerinden biri olan 3. Havalimanı'ndaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yapımında hızla sona yaklaşılan havalimanında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. İşçilerin çalışmaları ve havadan çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. İnşaatın devam ettiği havalimanında, uçakların inişlerini kontrol eden kulenin yapımında sona gelindiği görüldü. Çalışmaları 24 saat aralıksız devam eden şantiyede, dev ana terminal binası yükselirken, Havalimanının 26 şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor.
 


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