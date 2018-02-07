3. havalimanının ilk etabı tamamlanıyor

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. havalimanı, teknolojisi, mimarisi, tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle yıl sonuna hazırlanırken, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaat alanını ziyaret ederek incelemede bulundu. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri, ilçe bürokratları, muhtarlar ve STK temsilcileri ile birlikte yeni havalimanı inşaatını gezen Başkan Remzi Aydın, “Heyecanlandık, mutlu olduk, gurur duyduk” yorumunu yaptı. Ziyarette, yeni havalimanı inşaatında çalışmaları yerinde görerek inceleyen Başkan Aydın, İGA Havalimanı İnşaatı CEO'su ile görüştü. Başkan Aydın'a çalışmalarla ilgili bir de brifing verildi.

200 milyon yolcu kapasitesine sahip

İstanbul'un Avrupa yakasında, Eyüpsultan'ın Karadeniz kıyısındaki İhsaniye ve Akpınar Mahalleleri ile Tayakadın Mahalleleri arasında, 76,5 kilometrekare alana inşa edilen havalimanı yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine çıkarılabilen terminali ile birbirinden bağımsız şekilde yapılan altı piste sahip olacak.

Havalimanının 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanan ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli terminal ve 2 pistten oluşacak.

Pistler Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde olacak.

Yüksek teknoloji ile donatılan İstanbul Yeni Havalimanı tüm etaplarının tamamlanmasının ardından dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olacak.

Metro hattı da Eyüpsultan'dan geçiyor

Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı metro hattı 66 kilometre uzunluğa sahip olacak. İlk etabı 2018 yılı içerisinde, ikinci etabı ise 2021 yılında tamamlanacak metro hattı Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Şişli, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçecek. Metro hattında, aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye istasyonlarının da bulunduğu toplam 13 istasyon bulunacak.

Entegre olacak hatlar

Gayrettepe - 3. Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı - Hacıosman Metrosu ile Gayrettepe’de, hızlı tren ile havalimanında, Sultangazi-Arnavutköy Hattı ile Arnavutköy’de, Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyatköy Tramvayı ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da, Marmaray Projesi ile Halkalı’da entegre olacak.