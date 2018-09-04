3. Havalimanının yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bugün düzenlenen İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı. İhaleyi Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. (HAVAŞ), Altur Turizm ve Free Turizm şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum kazandı. HAVAŞ’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruda bahsi geçen konsorsiyumda HAVAŞ’ın payının yüzde 30 olduğu belirtilirken "Proje, gerekli onayların alınmasından ardından, havalimanı açılış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle, İstanbul’da oluşturulacak 18 hat üzerinde 150 otobüsle taşımacılık işini kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

18 HAT HİZMET VERECEK

Söz konusu ihaleyi kazanan konsorsiyum, İstanbul’un 18 noktasından Yeni Havalimanı’na yolcu taşımacılığı yapacak. Günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. En çok aracın konulacağı yer 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olurken 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise yolcu başına 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat Pendik ilçesine konulacak. Bu hatta 5 araçla sefer düzenlenecek olup 93 kilometrelik hattın ücreti ise yine yolcu başına 30 TL olacak.