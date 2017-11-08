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3. havalimanının yüzde 71’i tamamlandı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak sosyal medya hesabından havalimanı inşaatının yüzde 71’inin tamamlandığını açıkladı.

3. havalimanının yüzde 71i tamamlandı

08 Kasım 2017 20:05

İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, inşaat alanında incelemeler yaptı. İnşaat alanını gezen Funda Ocak, sosyal meyde hesabından havalimanı inşaatının son durumu hakkında fotoğraf ve bilgi paylaştı. Bitirildiğinde ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli terminal ve 2 pistten oluşacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nı 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete girecek. Şu ana kadar yüzde 71’i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'nda, hem iç hem de apron sahasında aralıksız süren çalışmalar sonucu yolcu köprülerinin montajları, ana terminal binasının dış cam ve çatı montajları devam ediyor. Tek çatı altında dünyanın en büyük terminalinde çatı işlerinin yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş-kalkış yapabileceği 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistlerden ikincisin de yapımında önemli aşama kaydedildi. 

İstanbul Yeni Havalimanı inşaat alanında incelemelerde bulunarak inşaat alanın son durumu ile ilgili fotoğraflar paylaşan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, ”Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunduk. Teknik kadro ve emekçilerin gece gündüz demeden gösterdikleri üstün gayretle inşaat seviyesi yüzde 71'e ulaşmış durumda. Dünyanın gözünü kamaştıran bu büyük eser inşallah planlanan sürede bitirilecek. Emeği geçenlere çok teşekkürler” diye konuştu. 

Tuncer Cengiz
 

Etiketler: 3. havalimanı

 

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