3 hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Geçit Mahallesi'nden hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şüpheliler Ömer K. (24), Emre K. (20) ve Kadir K'yi (20) kovalamaca neticesinde yakaladı. Şüphelilerin iş yerinden çaldığı sıhhi tesisat malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların başka bir hırsızlığa da karıştıkları belirlendi. 2 hırsızlık vak'asında ele geçirilen malzemeler sahiplerine iade edildi.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir eve girmek isteyen şüpheliler kapıyı açamayınca demir çubuk ile camı açıyor. Başka bir görüntüde ise, nalbura giren şüpheliler, içerideki değerli eşyaları çalıp uzaklaşıyor. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Faruk Çabuk