Diğer
Kategoriler

3 hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

3 hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı

11 Ocak 2018 12:04

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Geçit Mahallesi'nden hırsızlık ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şüpheliler Ömer K. (24), Emre K. (20) ve Kadir K'yi (20) kovalamaca neticesinde yakaladı. Şüphelilerin iş yerinden çaldığı sıhhi tesisat malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların başka bir hırsızlığa da karıştıkları belirlendi. 2 hırsızlık vak'asında ele geçirilen malzemeler sahiplerine iade edildi.

Olay güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir eve girmek isteyen şüpheliler kapıyı açamayınca demir çubuk ile camı açıyor. Başka bir görüntüde ise, nalbura giren şüpheliler, içerideki değerli eşyaları çalıp uzaklaşıyor. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, hırsız, yakalanma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç