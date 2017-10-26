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3 ilde dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye’de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

İstanbul, Edirne ve Kırklareli’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 1’i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

3 ilde dev uyuşturucu operasyonu: Türkiyede tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

26 Ekim 2017 12:51

Baskınlarda, 2 milyon 550 bin adet uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu öğrenildi. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen uluslararası bir şebekeyi takibe aldı. İstanbul’un Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçeleriyle Kırklareli’nin Babaeski ilçesi ve Edirne’de operasyon kararı alan narkotik polisi, Balkan ülkelerinden gelecek yüklü miktarda uyuşturucu hapın ülke genelinde piyasaya sürüleceği ve doğu ülkelerinden gelen eroinin de Avrupa'ya gönderileceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i kadın 5 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 550 bin adet extacy uyuşturucu hap ile 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank esrar maddesi, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain yakalandı. Ele geçirilen maddelerin, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: İstanbul, uyuşturucu

 

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