İstanbul'da planlı elektrik kesintisi uyarısı

BEDAŞ, 12 Aralık 2016 Pazartesi günü İstanbul, Avrupa yakasında bazı mahellelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Ellektrik kesintisi yapılacak semtler ve mahalleler şu şekilde;

ATAKENT Mh., 4. Cd., YAN YOL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4313-12690)

- RUMELİFENERİ Mh., GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4338-4359)

- TOZKOPARAN Mh., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4341-683)

- KARTALTEPE Mh., CİCOZ YOLU Cd., FEVZİ PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4329-8220)

- MERKEZ Mh., TAŞKENT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4347-151)

- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., ÇELEBİLER Sk., GÜMRÜK Sk., KEMANKEŞ Cd., KÖLEMEN Sk., MALİYE Cd., MANGIR Sk., NECATİBEY Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 23:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4363-3674)

- MERKEZ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4327-8715)

- ETİLER Mh., AHULAR Sk., BEBEK DAĞI Sk., BIYIKLI MEHMET PAŞA Sk., ÇAL HASAN Sk., ÇAMLIK YOLU Sk., ERGİN Sk., GÜLERDİ Sk., İHSAN AKSOY Sk., NİSBETİYE Cd., YANARSU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4354-3186)

- İHSANİYE Mh., KALFA Mh., BAŞAK Mh., ÇİFTLİKKÖY Mh., AKALAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4362-23690)

- YENİKÖY Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., TAHİR PAŞA EVLERİ (ADNAN KAHVECİ Cd.DESİ) KÃ¼m., GÜZELCE ALİPAŞA Cd., FATİH Sk., KEMAL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4376-4198)

Isparta’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Isparta’nın Aksu ve Yalvaç ilçelerinde 14 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde:

Aksu 09.00 - 18.00 Aksu ilçesine bağlı sofular köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

Yalvaç: 09.00 - 18.00 Celeptaş köyünde bulunan aboneler ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Yalvaç: 09.00 - 17.00 Hüyüklü kasabasında bulunan aboneler etkilenecektir.

Antalya’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya’nın Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Korkuteli, Kaş, Aksu, Gazipaşa, Alanya, Demre, Elmalı ve Kemer ilçelerinde 14 Aralık tarihinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağı uyarısında bulundu.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı, İlçe ve Mahalleler şu şekilde açıklandı

Muratpaşa:09.00-19.00 Ermenek Mahallesi

Konyaaltı: 08.00 - 18.00 Geyikbayırı, Çağlarca Mahalleleri ve Geyikbayırı, Çağlarca, Doyran Mahallelerine bağlı yaylalar ile civardaki özel trafolu müşteriler, mermer ocakları

Kepez: 09.00 - 17.00 Şelale, Altıayak, Çamlıca mahallesi

Korkuteli:08.00-18.00 Yeşilyayla Mahallesi

Kaş:09.00 - 18.00 Kalkan İkizce, İslamlar Mah

Kaş: 09.00 - 16.00 Üzümlü Senir Mahallesi

Aksu: 08.00 - 18.00 Kurşunlu Köyü

Gazipaşa: 09.00 - 18.00 Aydın, İstiklal ve Çobanlar Mahalleleri

Korkuteli: 08.00 - 17.00 Merkez Pazaryeri civarı

Alanya: 09.00 - 17.00 Emişbeleni Baldamı, Topanbükü, Toslak Mahallesi

Demre: 09.00 - 17.00 Beymelek Mahallesi

Elmalı: 08.00 - 16.00 Pirhasanlar Mahallesi

Kemer: 11.30 - 13.00 Tekirova Mahallesi Atatürk Caddesi, Tekirova Jandarma Karakolu, Şehit Er Hasan Yılmaz Caddesi

Kemer: 09.00 - 10.30 Kiriş Caddesi 8. Sokak, 6. Sokak

