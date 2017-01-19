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3 ilde FETÖ imamlarına operasyon

FETÖ/PDY’nin imamlarına yönelik Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya’da, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

3 ilde FETÖ imamlarına operasyon

19 Ocak 2017 09:29

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’nin eğitim imamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman merkezli Gaziantep ve Malatya’da düzenlenen operasyon kapsamında Refik Birim İmamlarından R.D, Lise Alt Birim Bölge İmamı M.A, Ortaokul Grup İmamı M.D, Ortaokul Alt Birim İmamı M.B, Lise Alt Birim Bölge İmamı V.B, Kahta Memurlar İmamı F.K, Kahta İlçe İmamları F.Y, F.Ö, Hususi Hizmet İmamı M.G, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, Refik Biriminin, örgüte ait olmayan dershane ve özel okullarda görev yapan örgüt mensubu öğretmenlerle ilgilenen birim olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir
 

Etiketler: fetö, imam


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