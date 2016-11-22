Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa teşvik ve aracılık eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan takip sonucunda Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi, Aydın ve Antalya illerinde eskort siteleri açarak fuhuşa aracılık ettikleri tespit edilen eskort site kurucuları ve teknik destek sağlayıcılarının yerleri belirlendi. Tespitin ardından harekete geçen polis ekiplerince Karamürsel, Aydın ve İstanbul illerinde 8 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda V.G, Ö.G, İ.F, İ.S ve G.U isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve eskort kadınların isimlerinin bulunduğu listelere el konuldu. Ele geçirilen belgelerden kimlikleri belirlenen fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın ve kadınlara eskort siteleri aracılığıyla para karşılığında ilişkiye girdiği tespit edilen 25 şahsın ifadesi alındı.

Polis ekiplerince şüphelilerin banka hesap hareketleri yapılan incelemede ise 2014 yılından bugüne kadar eskort siteleri aracılığıyla yaklaşık 690 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin arından adli makamlara sev edilen 5 şüpheliden V.G. ve Ö.G. mahkemece tutuklanırken İ.F., İ.S. ve G.U. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.