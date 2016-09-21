Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında bulunan Pekmezli kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, elektrik trafosunda bakım ve onarım yapan işçiler akıma kapıldı. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emrah Ç., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akçakale ilçesinde tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.