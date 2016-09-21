Diğer
Kategoriler

3 işçi akıma kapıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde trafoda bakım ve onarım yapan 3 işçi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 işçi akıma kapıldı

21 Eylül 2016 16:00

Edinilen bilgiye göre olay, öğleden sonra Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında bulunan Pekmezli kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, elektrik trafosunda bakım ve onarım yapan işçiler akıma kapıldı. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emrah Ç., ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akçakale ilçesinde tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!