3 işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı

Kaza, Kayseri OSB 6. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 P 0916, 38 P 1705 ve 38 P 0552 plakalı işçi servisleri kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 serviste bulunan toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan işçi servisleri de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ali Göç

