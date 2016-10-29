Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali Ç. ile S.Ş, M.Ş. ve D.S.B. adlı kadınlar arasındaki kavgayı önledi.

Ali Ç. kadınlardan şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis tarafları polis merkezine götürmek istedi. 3 kadın polis merkezine gitmek istemeyerek polise mukavemet gösterip hakaret etti. Polise direnen kadınlar daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kadınlara polise mukavemet göstermek ve hareket etmek suçlamasıyla işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe