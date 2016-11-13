Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde, cep telefonu ile konuşan S.A., E.C. ve İ.A.'nın yanına yaklaşıp cep telefonlarını aldıktan sonra kaçan zanlının uyuşturucu ve hırsızlıktan 3 ayrı suç kaydı bulunan İ.E.T. olduğunu tespit etti. Suç işleyeceği gün rahat kaçması için spor kıyafetler giydiği iddia edilen İ.E.T., polis tarafından evinin çevresinde yine spor kıyafetleriyle yakalandı.

Kapkaç olaylarının ardından karıştığı bir kavgada sol kolu kırılan İ.E.T., gasp ettiği telefonları bedelinin çok altında ikinci el telefon satan işyerlerine sattığını itiraf etti.

Sorgulaması yapılan İ.E.T., 'hırsızlık' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.