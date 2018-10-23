3 kalemde taviz yok! Görüşmeler bugün başlıyor

Tasarruf adımlarının damga vurduğu 960 milyar 975 milyon liralık 2019 bütçesinin görüşmelerine bugün başlanıyor. Yeni yılın bütçesinin geneli üzerine başlayacak görüşmelerden sonra bir hafta ara verilecek. Ardından her kurumun bütçesi tek tek ele alınacak. Bütçe mesaisi ise 22 Kasım'da sona erecek. Bu görüşmelerin ardından bütçe, aralıkta Meclis Genel Kuruluna gelecek.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan bütçe kanun teklifinin detaylarında önemli başlıklar yer almıştı. Bütçedeki tasarruf adımları, uzun süredir terör örgütlerine karşı verilen mücadele de hesaba katılarak, savunma harcamalarına yansıtılmadı. Geçtiğimiz yıl 40 milyar lira olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 46,4 milyar liraya, 13 milyar lira olan Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi 19,6 milyar liraya yükseltildi. Eğitimde de ciddi tasarruf tedbirleri uygulanmayacak. Geçtiğimiz yıl 92,5 milyar lira ayrılan Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi bu yıl 113,8 milyar liraya yükseltildi. YÖK ve ÖSYM gibi kurumların da bütçeleri geçen seneye göre artırıldı. 37,5 milyar lira olan Sağlık Bakanlığı bütçesi ise, 2019'da 48,4 milyar liraya yükseltildi.

MTV'DEN 16 MİLYAR TL

¥ Motorlu Taşıtlar Vergisinden gelecek yıl 16 milyar 89 milyon lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Yine motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV'den ise, 24 milyar lira bekleniyor.

¥ Petrol ürünlerinden alınan ÖTV'nin, 57,2 milyar lirayı bulması öngörülüyor.

TAŞINMAZLARDAN 10 MİLYAR LİRA

¥ Devlet, gelecek 3 yılda, aralarında lojman, sosyal tesis ve arsaların da bulunduğu taşınmaz satışından 10 milyar 586 milyon lira gelir bekliyor. Sadece 2019'da taşınmaz satış gelirlerinin yüzde 70 artırılması hedefleniyor.

¥ Kira gelirlerinin 2 milyar 657 milyon lira, veraset ve intikal vergisi gelirlerinin ise 1 milyar 47 milyon lira olacağı tahmin ediliyor