Kurban Bayramı’nda bayramlaşmak için Orta Mahalle’de bulunan eski kayınvalidesinin evine ziyarete giden 21 yaşındaki Neslihan Taş, binanın 3. katındaki balkondan yere çakılması sonucu ağır yaralı olarak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kadın hayatını kaybetti. İlk etapta intihar girişimi olarak değerlendirilen olayın intihar değil cinayet olduğunu iddia eden Neslihan Taş’ın yakınlarının şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Olaydan sonra yeniden Neslihan’ın kayın validesinin evine giden polisler bölgede çalışma yaptı.

İbrahim Kılınç